Суд в Минске отказал в удовлетворении жалобы на задержание россиянки Софьи Сапеги. Заседание проходило в закрытом режиме, — сообщает ТАСС. Как ожидается, сегодня позже ей будет предъявлено официальное обвинение. Сапега была задержана в минском аэропорту вместе с белорусским оппозиционным журналистом Романом Протасевичем. Провластный Telegram-каналы распространили видео, в котором россиянка признаётся, что якобы причастна к размещению в интернете личных данных белорусских силовиков.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью газете «Коммерсантъ» сказал, что если Софья Сапега была задержана, значит для того были основания.

Владимир Макей также сказал, что суд над россиянкой, безусловно, состоится в Белоруссии, однако в будущем допустил ее выдачу Москве.