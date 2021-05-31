В Екатеринбурге проходит заседание суда, в ходе которого меру пресечения изберут устроившему стрельбу экс-полицейскому

В Екатеринбурге сейчас проходит заседание суда, в ходе которого меру пресечения изберут устроившему стрельбу экс-полицейскому. Ранее сообщалось, что, как установила экспертиза, мужчина, ранивший девятилетнюю девочку и сотрудника Росгвардии, был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Уровень алкоголя в крови Сергея Болкова превысил 1,15 промилле, сообщили в МВД. Мужчина была сильно пьян. Как сам экс-полицейский рассказал на допросе, он ушел в запой около недели назад, из-за чего его сожительница уехала к родственникам. Ранее Следственный комитет опубликовал фрагмент допроса, в ходе которого Болков не смог ответить на вопрос, за что его задержали. Стрельбу с балкона своей квартиры на четвертом этаже пятиэтажки на юго-востоке Екатеринбурга он устроил накануне. На видео, снятом очевидцами, видно, как внизу за машиной укрываются сотрудники Росгвардии, при этом дом не оцеплен и вокруг гуляют прохожие. Люди не знали, что с балкона стреляют.

Болков ранил в живот 9-летнюю девочку, она находится в реанимации в тяжелом состоянии, а также попал в ногу сотрудника Росгвардии. Его уже выписали из больницы. Из квартиры Болкова изъяли оружие. Но как утверждается, владел он им законно. Известно, что раньше обвиняемый был инспектором ППС в звании старшего прапорщика. Уволили его около 10 лет назад. По некоторым данным, Болков работал в частном охранном предприятии. Как выяснило издание МБХ медиа, его компания в последние два года получала господряды на охрану местной школы. Также, по данным портала «Екатеринбург онлайн», Болков двадцать лет назад был фигурантом дела об убийстве — он из табельного пистолета застрелил человека во время уличного конфликта, но делу ход не дали. По другим свидетельствам, Болков несколько лет назад устроил стрельбу в квартире. В МВД утверждают, что у бывшего полицейского судимостей быть не могло.

Болкову предъявлено обвинение в покушении на убийство двух или более лиц и посягательстве на жизнь правоохранителя.

Главный редактор «Эха Москвы» в Екатеринбурге Максим Путинцев рассказал в нашем эфире, что устроивший в городе стрельбу Сергей Болков раньше работал в полиции.

Путинцев добавил, что движение на улице ограничили не сотрудники полиции, а два обычных гражданина, и тем самым они спасли жизни людей.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин отметил в интервью «Эху», что подобных людей должны выявлять местные участковые и в дальнейшем работать с ними.

Шерин добавил, что депутаты Госдумы от Екатеринбурга должны отреагировать на ситуацию со стрельбой в городе, но дальнейшие ужесточения будут бить по обычным гражданам.