Бывший сотрудник американских спецслужб Сноуден считает, что Байден был вовлечен в инцидент с прослушкой политиков ЕС

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден считает, что президент США Джо Байден был вовлечен в инцидент с прослушкой европейских политиков. Сноуден считает, что необходимо добиваться публикации всех данных о прослушке. Ранее немецкая газета «Зюддойче Цайтунг» сообщила о том, что американское Агентство Национальной безопасности с помощью Дании следило за несколькими европейскими политиками, в частности, за канцлером Германии Ангелой Меркель. Это происходило в 2012-2-14 годах. Правительство Дании отказывается комментировать сообщения СМИ. в Берлине заявили, что не располагают официальными данными о том, что спецслужбы Дании могли помогать США в слежке за ведущими политиками ЕС, а канцлер Ангела Меркель узнала об этом из прессы.