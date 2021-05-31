Ассоциация операторов фитнес-индустрии прогнозирует подорожание абонементов в фитнес-клубы по всей стране. Это связывается с ростом расходов на операционную деятельность клубов. Издержки выросли из-за коронавируса. В прошлом году клубы приостанавливали работу на несколько месяцев. Тогда многие компании брали кредиты и договаривались об отсрочке арендных платежей, а теперь приходится выплачивать долги. Участники рынка ждут подорожания на 10%, однако эксперты считают, что по итогам года цены вырастут почти на треть, — пишет газета «Коммерсантъ».