Первый вице-премьер считает, что металлургические компании, получившие сверхприбыли, должны вернуть деньги в бюджет

Первый вице-премьер Андрей Белоусов считает, что металлургические компании, получившие сверхприбыли в 2020-м году за счет повышения цен, должны вернуть деньги в бюджет. Как выразился Белоусов, «государство нахлобучили на 100 миллиардов рублей». В интервью телеканалу РБК чиновник подчеркнул, что сам механизм изъятия сверхдоходов еще не проработан и будет обсуждаться.

Председатель совета директоров группы НЛМК Владимир Лисин назвал предложение Белоусова «синдромом Госплана». По словам бизнесмена, правительству стоит обратить внимание на двойной рост налоговых отчислений отрасли и не чинить то, что работает.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают о ситуации с сверхприбылями российских металлургов и находятся в контакте с правительством и бизнесом, но в этой ситуации вряд ли нужно искать виновных. «Это экономическая жизнь», — добавил Песков.