Китай смягчает демографическую политику – власти страны разрешили семьям заводить трех детей.

Политика «одна семья — два ребенка» в КНР отменяется. Разрешение семьям иметь троих детей, считают власти, поможет улучшить демографическую структуру населения. Ведь в последние годы в самой густонаселенной стране мира наблюдается резкое снижение рождаемости. Китай уже давно жестко регулирует эту сферу. В свое время к таким мерам пришлось прибегнуть из-за рекордных темпов роста рождаемости, угрозы перенаселения и голода. С 70-х годов действовало правило «одна семья – один ребенок». Нарушителям грозили огромные штрафы и другие взыскания – вплоть до увольнения с госслужбы и исключения из Коммунистической партии. Жестка политика оказалась эффективна — прирост населения начал замедляться. В 2013 году власти ввели некоторые послабления, а три года спустя разрешили семьям заводить по двое детей. Но к этому моменту появилась новая проблема – снижение численности трудоспособного населения и рост доли пожилых людей.

Население Китая составляет около 1,4 миллиардов человек. Вскоре КНР может обогнать Индия, где темпы рождаемости ощутимо выше.