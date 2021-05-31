Шойгу: Двадцать новых соединений воинских частей будет создано в Западном военном округе

Двадцать новых соединений воинских частей будет создано в Западном военном округе, — сообщил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, это будет ответом на действия стран НАТО. Шойгу сказал, что действия западных коллег разрушают систему безопасности в мире.
2021-05-31T13:03:26+03:00
2021-05-31T13:03:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:03, 31 мая 2021
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