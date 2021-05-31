В России выявили почти восемь с половиной тысяч заболевших коронавирусом за сутки.

8475 случаев заражений за сутки выявили по стране, такие данные указаны в сегодняшнем отчёте оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом. Этот показатель впервые с четверга прошлой недели не превышает девять тысяч. А по сравнению со вчерашним днём он упал сразу на тысячу двести человек.

Этот спад почти полностью обеспечен данными из Москвы. Если утром воскресенья в столице зафиксировали три тысячи семьсот случаев, то сегодня это чуть больше двух тысяч шестисот. За столицей в списке по регионам идёт Санкт-Петербург, а потом Московская и Ростовская области.

Скончались от коронавируса триста тридцать девять человек. С середины апреля это наименьшее количество умерших за сутки. Всего, по данным оперативного штаба, жертвами эпидемии стало больше ста двадцати одной тысячи человек.

По подсчётам американского университета Джонса Хопкинса Россия занимает шестое место в мире по количеству выявленных случаев коронавируса. Самая тяжелая ситуация зафиксирована при этом в США, Индии и Бразилии.