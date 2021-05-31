Акции российских металлургических компаний упали на фоне заявлений первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Бумаги ММК, НЛМК и «Норникеля» на Московской бирже в начале торгов подешевели на 1-3%, акции «Северстали» рухнули более чем на 6%. Спустя примерно час котировки замедлили падение.

Опасения инвесторов связаны с новыми налоговыми изъятиями, которые могут грозить металлургам. О такой перспективе сегодня заявил первый зампред правительства. В интервью РБК он сказал, что в прошлом году на фоне пандемии коронавируса российские металлургические компании увеличили доходы «в разы», в том числе за счет повышения цен на внутреннем рынке вслед за ростом мировых цен. Как выразился Белоусов, металлурги «нахлобучили» государство в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 миллиардов рублей. По словам чиновника, эти деньги предприятия должны вернуть в бюджет в виде налога. Единственная сложность, по мнению Белоусова — механизм изъятия сверхдоходов. Он выступает против демпфера на металлы по образцу зернового и считает наилучшим вариантом — повышение налога на добычу полезных ископаемых.

Вице-премьер не раз указывал на необходимость повысить налоги, чтобы российский бюджет больше выигрывал от сверхдоходов производителей. Три года назад план Белоусова, занимавшего тогда должность помощника президента, трансформировался в программу стимулирования инвестиций в России.