В США более 100 врачей подали в суд на больницу, утверждая, что их принуждают к вакцинации от коронавируса. Они говорят, что это требование нарушает Нюрнбергский кодекс, который призван предотвращать медицинские эксперименты на людях без их согласия, а также законы штата и принятые на федеральном уровне. Медики ссылаются также на то, что предлагаемые им вакцины недостаточно исследованы, — пишет газета The Washington Post.
2021-05-31T12:32:55+03:00
2021-05-31T12:32:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:32, 31 мая 2021
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