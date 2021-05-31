В США более 100 врачей подали в суд на больницу, утверждая, что их принуждают к вакцинации от коронавируса. Они говорят, что это требование нарушает Нюрнбергский кодекс, который призван предотвращать медицинские эксперименты на людях без их согласия, а также законы штата и принятые на федеральном уровне. Медики ссылаются также на то, что предлагаемые им вакцины недостаточно исследованы, — пишет газета The Washington Post.