Z Архив новостей новости
5 13 6 602
12:32, 31 мая 2021

В США более 100 врачей подали в суд на больницу, утверждая, что их принуждают к вакцинации от коронавируса

В США более 100 врачей подали в суд на больницу, утверждая, что их принуждают к вакцинации от коронавируса. Они говорят, что это требование нарушает Нюрнбергский кодекс, который призван предотвращать медицинские эксперименты на людях без их согласия, а также законы штата и принятые на федеральном уровне. Медики ссылаются также на то, что предлагаемые им вакцины недостаточно исследованы, — пишет газета The Washington Post.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Сергей Лавров: Выступаем за то, чтобы оценить эту ситуацию не сгоряча С белорусским гражданином в Минске также осталась, как мы можем понять, его знакомая, гражданка России. Мы уже связались с ее отцом…

5 130 6 46059 24.05
Блоги

Виктор Шендерович писатель

«Раньше сядем – раньше выйдем» Нет, мне не кажется, что мы живем в предвоенное время. Но в том, что впереди тяжелая историческая расплата за мерзость содеянного, почти не сомневаюсь…

5 227 6 91483 24.05
Блоги

Лев Пономарев правозащитник

Идти дорогой Сахарова Мы должны бросить этой власти открытый вызов, как это сделал в свое время Андрей Сахаров. Пришло время начать формирование Гражданского Конгресса – открытого сетевого объединения сторонников демократии…

5 57 6 8464 25.05
Блоги

+ Мать Романа Протасевича просит мировое сообщество обратить внимание на происходящее с ее сыном Мать Романа Протасевича просит мировое сообщество обратить внимание на происходящее с ее сыном «Они его убьют!»...

5 156 6 27170 28.05
8читать ;смотреть
Голосование
Кто лучше?
5 94 6 16445 25.05
Блоги

В России стартовал конкурс худших школьных туалетов Конкурс организовала компания-производитель чистящих средств для туалета…

5 176 6 31716 28.05
Блоги

+ Александр Лукашенко: Я действовал законно, защищая людей Александр Лукашенко: Я действовал законно, защищая людей «Принуждение лайнера к посадке истребителем МиГ-29 — абсолютная ложь!»..

5 187 6 35509 26.05
8читать ;смотреть
Блоги

Департамент по авиации Республики Беларусь: Об инциденте с аварийной посадкой самолета RyanAir В качестве доказательства, что на решение экипажа рейса RF4978 не оказывалось давление, угрозы и принуждения, представляем записи переговоров диспетчер-пилот…

5 129 6 27092 25.05
Блоги

Мосгорсуд вынес приговор полицейским, которые подбросили наркотики журналисту Голунову Ключевой фигурант, подполковник Игорь Ляховец получил 12 лет…

5 109 6 23125 28.05
Блоги

Денис Драгунский писатель

Еще одна глупая ложь про СССР Не надо к мифу о советском пломбире добавлять миф о том, что советское общество было «этнически безразличным»...

5 531 6 124828 27.05
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Я бы сравнил таких «мастеров пера» с антипрививочными невеждами Внесу ясность в смысл моих заявлений, потому что кое-кто из журналистов решил по-своему интерпретировать антиковидные меры, принимаемые в Чеченской Республике…

5 41 6 9791 28.05
Блоги

Сергей Марков политолог

Это ожидания, а не ультиматум Россия не будет злоупотреблять сложным положением Белоруссии и что-то требовать от Лукашенко. Это не стиль великой и благородной России…

5 71 6 17302 28.05
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Кроме россиянки Сапеги в Минске никто из российских граждан не выходил Журналисты, изнемогая от маразма происходящего и держась из последних сил, спрашивают: «Петров и Боширов — это ясно. А остальные двое кто?»...

5 74 6 18479 25.05
Блоги

Newsru.com: Спасибо всем, кто был с нами в течение 21 года Для нас это последнее сообщение на сегодня. Мы с грустью прощаемся с нашей совершенно уникальной и верной аудиторией…

5 32 6 8277 09:30
Блоги

Григорий Юдин социолог, философ, профессор Шанинки

Пока что Беларусь постепенно аннексирует Россию У нас почему-то принято считать, будто Лукашенко зависит от Путина. Однако весь последний год показывает, что всё как раз наоборот и Лукашенко очень успешно манипулирует Путиным…

5 187 6 48124 27.05
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский ведущий: Матвей Ганапольский обозреватель «Эха Москвы», журналист

Для меня важнее событие – фраза Путина, что интеграция двух государств это дело неторопливое, полное нюансов, поэтому делать это не быстро. Короче говоря, — не произошло…

5 25 6 6753 30.05
#слушать 49:14 8читать ;смотреть $скачать HD / SD

Популярное за неделю

Новости

фото: Андрей Стекачев / Inc. Основательница сети кафе «Андерсон» отказалась выступать на ПМЭФ из-за билета за почти миллион рублей Омбудсмен малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова написала в Facebook, что ее попросили оплатить регистрационный взнос…

5 9 6 9850
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Лукашенко от операции изолировали. Ему купили телескоп, заперли на каком-то чердаке и велели следить, не появятся ли самолеты НАТО. И никуда не звонить, ничем не мешать…

5 50 6 108079 26.05
#слушать 52:27 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Кто лучше?
5 94 6 16397 25.05
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

«В Крым пока летать не будем» Учитесь, безголовые российские «патриоты». Смотрите, какие мотивы у ваших «союзничков» из Беларуси. Чистое потребительство. Пока вы, чудаки, рубаху рвали за идею, в Минске в кармане мусолят деньги…

5 261 6 161814 30.05
Блоги

Юлия Латынина журналист

+ О захвате Романа Протасевича О захвате Романа Протасевича Государственный терроризм и его последствия…

5 83 6 81423 25.05
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9133297
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4920164

Сегодня в эфире