Шествие в защиту детей пройдет в Москве 1 июня

Шествие в защиту детей пройдет по Бульварному кольцу столицы 1 июня. Подробности сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» организатор мероприятия Алена Кулакова.

По ее словам, сбор участников начнется в 14.00 около метро «Парк культуры». «Основной лозунг мероприятия «Защитим наших детей» и вообще все, что связано с безопасностью детей», — уточнила А.Кулакова.

Она рассказала, что поводом для акции стало происшествие с ее дочерью. «Наш двухмесячный ребенок пострадал от няни – она издевалась над ним, и малышка получила сотрясение мозга, гематомы и множественные ушибы», — пояснила А.Кулакова.

Она добавила, что участники шествия хотят привлечь внимание общественности, властей и вообще всех родителей. «Мы также обращались в Госдуму с просьбой лицензировать нянь, проводить для них обучение», — заключила А.Кулакова.