В России может измениться налогообложение для металлургической отрасли. Первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью телеканалу РБК сказал, что металлурги должны вернуть в бюджет около 100 миллиардов рублей.

После этих заявлений акции металлургических компаний на бирже в Москве на 1-6%.

Вряд ли стоит искать виновных в ситуации со сверхприбылями российских металлургов, это экономическая жизнь, при возникновении диспропорции ее выравнивают, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.