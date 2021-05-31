Обвиняемый в стрельбе в Екатеринбурге местный житель не с мог пояснить на допросе, за что задержан. Соответствующую запись распространил Следственный комитет. В момент стрельбы мужчина был в нетрезвом состоянии. По некоторым данным, он пил целую неделю. В результате его действий серьезные ранения получила 9-летняя девочка. Также пострадал сотрудник Росгвардии. Следственный комитет ходатайствует об аресте мужчины, который в прошлом был сотрудником полиции.
2021-05-31T12:30:32+03:00
2021-05-31T12:30:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:30, 31 мая 2021
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