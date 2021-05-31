Российское посольство в Центральноафриканской республике подтвердило гибель троих россиян. Известно, что в стране находятся военные инструкторы из России, а также, по некоторым данным, наемники частной военной компании «Вагнера».

Трое россиян и двое местных полицейских погибли при взрыве в деревне Бандиба на северо-западе ЦАР — колонна возвращалась к месту базирования, когда под одной из машин, в которой находились девять человек, взорвалась самодельная мина. В посольстве со ссылкой на местных властей утверждают, что погибшие – военные инструкторы. Как сообщалось, в декабре, в преддверии президентских выборов в республике, Россия по просьбе руководства страны направила туда несколько сотен военных инструкторов для помощи в борьбе с повстанческими силами. При этом они не принимают прямого участия в боевых действиях, за исключением случаев, когда на них нападают. Однако СМИ писали, что на стороне властей в Центральноафриканской республике также воюют наемники частной военной компании «Вагнера». Но в Москве это отрицают. По данным Международного французского радио, погибшие россияне были бойцами частного военизированного формирования.

ЧВК Вагнера связывают с близким российскому президенту бизнесменом Евгением Пригожиным. Три года назад в ЦАР погибли трое журналистов, снимавших документальный фильм о работе наемников в республике.