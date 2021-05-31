ТАСС: Следственный комитет попросил арестовать жителя Екатеринбурга, устроившего стрельбу из окна своей квартиры

Следственный комитет, по данным агентства ТАСС, попросил арестовать жителя Екатеринбурга, устроившего стрельбу из окна своей квартиры. В результате инцидента пострадали девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии.

48-летнему Сергею Болкову вменяют покушение на убийство несовершеннолетнего ребенка и посягательство на жизнь сотрудника МВД. Из опубликованной видеозаписи его допроса следует, что стрелок не стал пояснять, в связи с чем он был задержан, но при этом отметил, что стрелял с балкона.

Пострадавшая в результате стрельбы девочка, как передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на свердловский Минздрав, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Ее прооперировали. Получивший ранение сотрудник Росгвардии, в свою очередь, уже отпущен домой.

По версии СК, открывший огонь по прохожим Болков был сильно пьян. Об этом же говорят и очевидцы, утверждающие, что он несколько дней находился в запое. По данным МВД, при задержании он оказал вооруженное сопротивление. У стрелка, как отмечается, изъяли карабин «Вепрь»: на него имелось официальное разрешение. Сам Болков долгое время служил в полиции.

Екатеринбургское интернет-издание Е1.ru, тем временем, утверждает, что местный стрелок 20 лет назад убил человека, но при этом избежал наказания, поскольку его действия признали допустимой самообороной.