Решение о закрытии Newsru.com обусловлено экономическими причинами – главред

Решение о закрытии новостного портала Newsru.com обусловлено экономическими причинами. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор Newsru.com Елена Березницкая-Бруни.

«Решение о закрытии мы приняли сами. К нам никто не пришел и не попросил нас закрыться. Это коллективное решение редакции. Мы перестали видеть перспективы, потому что еще больше сокращаться по экономическим причинам нам некуда. У нас и так сокращение произошло. Это все связано с деньгами», — отметила она.

Е.Березницкая-Бруни затруднилась сказать, чем она и сотрудники редакции планируют заниматься в будущем. «Насчет дальнейших планов мне сказать трудно. Потому что то, что мы любим, умеем и хотим делать – мы не очень видим применение наших сил сегодня в нашем государстве», — пояснила она.

Е.Березницкая-Бруни добавила, что израильская редакция Newsru продолжит свою работу.

Как стало известно, Newsru.com объявил о своем закрытии спустя 21 год существования.