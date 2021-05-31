В Нигерии боевики похитили около 200 школьников. По данным местных СМИ, нападение было совершено в учебное время. В результате стрельбы один человек погиб, еще один получил тяжелые ранения.

Захват детей — не редкость в Нигерии. В феврале группа вооруженных людей захватила интернат и увела оттуда учеников и персонал. За два месяца до этого боевики взяли в заложники более 300 школьников. Через неделю вооруженным силам Нигерии удалось их освободить.