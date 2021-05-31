На Олимпиаду в Токио могут допустить только вакцинированных болельщиков или с отрицательным тестом на коронавирус, — пишут японские СМИ. Предлагается также запретить зрителям кричать, поддерживая спортсменов, а также пить и есть на олимпийских объектах.

На прошлой неделе власти Японии продлили режим чрезвычайного положения в крупных городах страны из-за распространения коронавируса.