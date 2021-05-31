В России, согласно официальным данным, выявили чуть менее 8,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. За день от COVID-19 скончались 339 человек. Это меньше, чем накануне. Больше всего инфицированных за день в Москве – более 2,5 тысяч, и в Петербурге – более 800.
2021-05-31T11:30:34+03:00
2021-05-31T11:30:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:30, 31 мая 2021
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