В России, согласно официальным данным, выявили чуть менее 8,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. За день от COVID-19 скончались 339 человек. Это меньше, чем накануне. Больше всего инфицированных за день в Москве – более 2,5 тысяч, и в Петербурге – более 800.