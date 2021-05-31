Китайским семьям разрешат иметь трех детей, — передает агентство Синьхуа. Подробностей пока нет. Несколько лет назад в Китае было позволено иметь второго ребенка семьям, где оба родителя являются единственными детьми, а также парам, проживающим в сельской местности, и если первый ребенок у них – девочка. С 2016-го года в КНР вступил в силу закон, разрешающий всем китайским семьям иметь двух детей.

Население страны сейчас составляет почти полтора миллиарда человек.