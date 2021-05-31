Европейские страны потребовали объяснений на фоне обвинений в шпионаже за политиками со стороны разведки Дании и США. Скандал, который тянется еще с 2013 года, обострился с новой силой после появления сведений о сотрудничестве между разведслужбами двух стран.

Обеспокоенность выявленной информацией уже высказали правительства Швеции и Норвегии. Как сообщает местный телеканал ТВ2, министры обороны двух королевств в совместном разговоре назвали обвинения против Дании серьезными и потребовали предоставить полные сведения о возможной слежке за гражданами и компаниями. Аналогичное заявление сделали и в правительстве Франции.

Из появившихся накануне публикаций в немецкой, датской и шведской прессе следует, что американское Агентство национальной безопасности использовало датские информационные кабели для шпионажа за высокопоставленными политиками. Причем не только в Швеции и Норвегии, но и также во Франции и Германии. Одним из объектов такой слежки, как утверждается, была и канцлер Германии Ангела Меркель. Разведслужбы США и Дании отказались комментировать эти сведения.

Первым сведения о слежке американской разведки за европейскими политиками и прослушке их телефонов предоставил еще в 2013 году бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден.