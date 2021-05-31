Один из старейших новостных сайтов в России Newsru.com объявил о закрытии после более 20 лет работы.

Прощальное обращение журналистов издания к своей аудитории, которая в последнее время составляла 3 миллиона человек в месяц, появилось на его сайте сегодня в 9 утра. В нем говорится, что решение связано с экономическими причинами, но вызваны они политической ситуацией в стране. «После 2014 года стало понятно, что коренным образом меняется не только география и внешняя политика, но и внутренняя экономика», — сказано в сообщении. Авторы отмечают, что картина дня издания «стала так отличаться от картинки, которую предпочитают государственные ресурсы», что после событий пятилетней давности с порталом перестали работать крупные рекламодатели, а в этом году «опасаться» начали остальные. Сотрудники Newsru.com отмечают, что им все чаще приходилось писать про принятие ограничительных законов, которые в любой момент могли бы коснуться их самих. Все больше уважаемых людей и источников правдивой информации журналисты вынуждены маркировать как иноагентов и экстремистов.

Сайт был создан в августе 2000-го, изначально как интернет-портал новостей НТВ. Сотрудники издания, многие из которых работали там с его основания, отмечают, что каждый день старались предельно честно выполнять свои профессиональные обязанности, а именно – объективно рассказывать, что происходит в стране и мире.

На сайте Newsru.com пока остается в открытом доступе архив всех новостей за 20 лет. По мнению редакции, «эта история событий XXI века крайне важна для понимания происходящего сегодня». А для наглядного примера представлена новостная картина дня 31 мая с начала тысячелетия.