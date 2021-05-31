Министр иностранных дел Белоруссии допускает выдачу задержанной в Минске россиянке Софьи Сапеги в Россию после суда

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей допускает выдачу задержанной в Минске россиянке Софьи Сапеги в Россию после суда. В интервью газете «Коммерсантъ» он сказал, что суд, скорее всего, состоится в Белоруссии, а как будет развиваться ситуация дальше, он предсказать не может. Макей отметил, что глава государства может принять решение о помиловании и о передаче для отбывания дальнейшего наказания в Россию.

Адвокаты сообщили, что сегодня суд в Минске должен предъявить Сапеге официальные обвинения.