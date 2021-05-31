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Эксклюзив Эха 11:01, 31 мая 2021

Более 70 гильз изъяли полицейские на месте вчерашней стрельбы в Екатеринбурге

Более 70 гильз изъяли полицейские на месте вчерашней стрельбы в Екатеринбурге. Следственный комитет требует арестовать бывшего сотрудника органов внутренних дел Сергея Болкова. Он стрелял по прохожим из окна своей квартиры. Очевидцы утверждают, что он был в нетрезвом состоянии. Главный редактор «Эха Москвы» в Екатеринбурге Максим Путинцев рассказал в нашем эфире, что у Болкова и раньше были проблемы с законом.

В результате стрельбы пострадали два человек — 9-летняя девочка, она находится в реанимации, а также сотрудник Росгвардии. Его отпустили из больницы.


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