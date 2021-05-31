Более 70 гильз изъяли полицейские на месте вчерашней стрельбы в Екатеринбурге. Следственный комитет требует арестовать бывшего сотрудника органов внутренних дел Сергея Болкова. Он стрелял по прохожим из окна своей квартиры. Очевидцы утверждают, что он был в нетрезвом состоянии. Главный редактор «Эха Москвы» в Екатеринбурге Максим Путинцев рассказал в нашем эфире, что у Болкова и раньше были проблемы с законом.

В результате стрельбы пострадали два человек — 9-летняя девочка, она находится в реанимации, а также сотрудник Росгвардии. Его отпустили из больницы.