Очередная группа российских дипломатов должна покинуть Чехию.

В 13:00 в Праге приземлится еще один самолет, который днем доставит российских дипломатов в Москву. Согласно решению чешского правительства, до конца мая республику должны покинуть 63 сотрудника российского посольства в Праге. 54 дипломата уже покинули республику в субботу. Чехия решила сократить число представителей российского посольства в апреле после дипломатического разлада с Россией из-за взрывов на складах боеприпасов в Врбетице. Раскол между двумя странами, является результатом того, что чешские следователи установили, что агенты российских спецслужб были причастны к взрывам. В апреле Чехия решила выслать 18 сотрудников посольства. Тогда Москва ответила высылкой 20 дипломатов.

Чешская полиция объявила в розыск Александра Петрова и Руслана Боширова по обвинению в организации взрывов.