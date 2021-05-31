Власти Центральноафриканской республики уведомили посольство о гибели трех россиян в результате подрыва бомбы, — передает агентство РИА Новости. Ранее в нашей дипмиссии говорили, что проверяют информацию о гибели российских инструкторов. Они находились в машине в составе военной колонны. Агентство Франс Пресс утверждает, что речь идет о представителях частной военной компании.