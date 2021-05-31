ФСБ сообщает о масштабной спецоперации в регионах, в результате которой пресечена деятельность почти ста нелегальных оружейников. Закрыто около 30-ти подпольных мастерских по переделке оружия.
Это уже третья подобная спецоперация в этом году.
ФСБ сообщает о масштабной спецоперации, в результате которой пресечена деятельность почти ста нелегальных оружейников
ФСБ сообщает о масштабной спецоперации в регионах, в результате которой пресечена деятельность почти ста нелегальных оружейников. Закрыто около 30-ти подпольных мастерских по переделке оружия.