Акции металлургических компаний снижаются на 1-6%. Это связано с заявлениями вице-премьера Андрея Белоусова о необходимости возвращения в бюджет полученной ими сверхприбыли. В интервью телеканалу РБК он сказал, что металлургические компании России заработали дополнительно не менее 100 миллиардов рублей, в том числе за счет повышения цен на внутреннем рынке.