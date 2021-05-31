Акции металлургических компаний снижаются на 1-6%. Это связано с заявлениями вице-премьера Андрея Белоусова о необходимости возвращения в бюджет полученной ими сверхприбыли. В интервью телеканалу РБК он сказал, что металлургические компании России заработали дополнительно не менее 100 миллиардов рублей, в том числе за счет повышения цен на внутреннем рынке.
2021-05-31T10:30:52+03:00
2021-05-31T10:30:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:30, 31 мая 2021
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