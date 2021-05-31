У экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка, подавшего в отставку две недели назад, прошел обыск. По некоторым данным, это связано с делом о махинациях на кладбищах.

О том, что оперативники нагрянули домой к бывшему градоначальнику, стало известно сегодня утром. Местный новостной портал VL.RU передает, что обыски проходят ещё по нескольким адресам, к которым может иметь отношение экс-мэр. Его, по информации сайта, подозревают в превышении должностных полномочий и нецелевом расходовании бюджетных средств. Позже обыск у Гуменюка подтвердили в краевом Следственном комитете, не уточнив, с чем это связано. Собеседник агентства в правоохранительных структурах Приморья сообщил, что речь идет об уголовном деле о получении взятки в отношении должностного лица муниципального бюджетного учреждения Владивостока «Некрополь», в котором Гуменюк проходит как свидетель. По версии следствия, обвиняемый получил более 4 миллионов рублей от двух граждан за незаконную выдачу разрешений на захоронение и проведение работ на территории кладбища.

18 мая полномочный представитель в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев во время рабочего визита во Владивосток остался недоволен работой местной администрации и предложил ее главе написать заявление на увольнение. Что Гуменюк и исполнил.

В минувшую пятницу досрочную отставку мэра единогласно поддержала городская Дума. Исполняющим обязанности градоначальника назначен бывший вице-губернатор края Константин Шестаков.