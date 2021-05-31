«Почта России» намерена стать холдингом. Её руководство не исключает, что будет использовать и частный капитал.

Совет директоров «Почты России» рассматривает сейчас стратегию на период до 2030-ого года, которая включает в себя и переход к формату холдинга. Об этом в интервью РБК рассказал директор компании Максим Акимов. По этому плану предполагается, что у «Почты России» будет больше десяти дочерних предприятий. К ним можно отнести «Почта банк» и «Национальные логистические технологии», над которыми организация уже сейчас работает с ВТБ, а также разработчика цифровых сервисов «ПочтаТех». В дальнейшем компания намерена создать и отдельное предприятие для развития ритейла.

Максим Акимов напомнил о том, что такие иностранные почтовые операторы, как Poste Italiane, Deutsche Post DHL, Singapore Post работают именно как холдинги. «Понятно, почему разумная человеческая мысль в других частях света пришла к этому: управлять таким огромным телом в виде монолита невозможно».

Помимо прочего, генеральный директор «Почты России» назвал целесообразным и привлечение в холдинг и частного капитала. По словам Акимова, появление второй стороны могло бы дать правильные ориентиры менеджменту.

«Почта России» стала акционерным обществом в 2019-ом году. На текущий момент компания на 100 процентов принадлежит государству.