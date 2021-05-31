Интернет-издание NEWSru.com прекращает свое существование. Согласно сообщению на сайте, это связано с экономическими причинами, хотя вызваны они политической ситуацией в России. Многие рекламодатели перестали сотрудничать с ресурсом, который представляет отличную от государственной точку зрения на происходящие события.

Новостной портал NEWSru.com работал более 20-ти лет.