Россиянке Софье Сапеге, арестованной в Минске, как ожидается, сегодня предъявят официальное обвинение. Ее задержали чуть более недели назад после принудительной посадки самолета авиакомпании RyanAir.

Сапегу, как рассказал ее адвокат Александр Филанович, сначала доставят в суд – там повторно будет рассмотрена жалоба на ее задержание. Затем же россиянку увезут на допрос с сотрудниками белорусского Следственного комитета, где ей и предъявят обвинение. По оценке Филановича, это произойдет «после обеда».

В пятницу суд одного из районов Минска отказался удовлетворить жалобу Сапеги на задержание. Слушания проходили в закрытом режиме.

Как утверждают белорусские власти, Сапега имеет отношение к созданию телеграм-канала «Черная книга Беларуси», в котором размещались личные данные силовиков, работавших на акциях протеста. Спустя несколько дней после задержания россиянки в соцсетях появилась видеозапись, на которой Сапега утверждает, что действительно вела канал. Ее родственники при этом выразили сомнение в том, что она призналась не под давлением.

Глава белорусского МИД Владимир Макей, тем временем, сообщил газете «Коммерсантъ», что решение о дальнейшей судьбе Сапеги примет суд, который, по его мнению, состоится в Белоруссии.

Сапега летела в одном самолете вместе с одним из основателей телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем. Лайнер, летевший из Афин в Вильнюс, был принудительно посажен белорусскими властями под предлогом сообщения о минировании. Самолет сопровождал военный истребитель.