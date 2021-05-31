Белый дом рассматривает возможность ускоренной депортации семей незаконных мигрантов, — сообщает издание «Аксиос» со ссылкой на свои источники. По их данным, Министерство внутренней безопасности США изучит этот вопрос уже на этой неделе. Отмечается, что некоторые советники Джо Байдена рекомендуют эту меру как способ сдерживания потенциальных нелегальных нарушителей границы.