Металлургические компании должны будут вернуть государству сверхдоходы, полученные в результате бюджетных проектов и гособоронзаказа. Об этом сообщил вице-премьер Андрей Белоусов в интервью телеканалу РБК. По его словам, речь идет о сумме в 100 миллиардов рублей. Металлургические компании смогли заработать, в том числе, за счет повышения цен на внутреннем рынке.
2021-05-31T09:32:04+03:00
2021-05-31T10:43:30+03:00
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09:32, 31 мая 2021
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