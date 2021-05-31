Металлургические компании должны будут вернуть государству сверхдоходы, полученные в результате бюджетных проектов и гособоронзаказа. Об этом сообщил вице-премьер Андрей Белоусов в интервью телеканалу РБК. По его словам, речь идет о сумме в 100 миллиардов рублей. Металлургические компании смогли заработать, в том числе, за счет повышения цен на внутреннем рынке.