Задержанной в Минске россиянке Софье Сапеге сегодня будет предъявлено официальное обвинение, — сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на адвокатов. Также суд должен рассмотреть жалобу на ее задержание в аэропорту Минска 23-го мая. Ранее сообщалось, что против россиянки возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая организацию массовых беспорядков.

Ранее один из белорусских провластных телеграм-каналов опубликовал видео задержанной россиянки Софьи Сапеги. На записи Сапега говорит, что она якобы была главным редактором телеграм-канала, в котором раскрывали личные данные белорусских силовиков. В это не верит ее мать Анна Дудич.

Софью Сапегу, по данным ВВС, также подозревают по статье о разжигании расовой, национальной и социальной розни. Наказание предусматривает до 12 лет лишения свободы.