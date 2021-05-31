Следователи требуют арестовать бывшего сотрудника органов внутренних дел, который устроил стрельбу с балкона дома

Следователи требуют арестовать бывшего сотрудника органов внутренних дел, который устроил стрельбу с балкона своего дома в Екатеринбурге, — сообщил ТАСС информированный источник. Материалы дела уже поступили в суд. На месте преступления нашли около 70-ти гильз. В результате стрельбы пострадали два человека – 9-летняя девочка, Она находится в реанимации, а также сотрудник Росгвардии. Его сегодня утром отпустили из больницы.