Следователи требуют арестовать бывшего сотрудника органов внутренних дел, который устроил стрельбу с балкона дома

Следователи требуют арестовать бывшего сотрудника органов внутренних дел, который устроил стрельбу с балкона своего дома в Екатеринбурге, — сообщил ТАСС информированный источник. Материалы дела уже поступили в суд. На месте преступления нашли около 70-ти гильз. В результате стрельбы пострадали два человека – 9-летняя девочка, Она находится в реанимации, а также сотрудник Росгвардии. Его сегодня утром отпустили из больницы.
2021-05-31T09:30:37+03:00
2021-05-31T09:30:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:30, 31 мая 2021
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