Президент США Джо Байден пообещал оказать давление на своего российского коллегу в вопросе соблюдения прав человека. Лидеры двух стран должны встретиться 16-го июня в Женеве. Белый дом не стал отменять саммит, несмотря на новые подозрения в адрес российских хакеров.

Через две недели я встречаюсь с президентом Путиным в Женеве, — заявил Джо Байден накануне, — и дам ему ясно понять, что мы не будем стоять в стороне и позволять ему нарушать права человека. Пришло время напомнить всему миру, кто мы есть на самом деле”, сказал Байден, имея в виду предыдущие четыре года правления Дональда Трампа. Двухсторонний саммит Джо Байдена и Владимира Путина состоится, несмотря на то, что на прошлой неделе хакеры из группировки Nobelium — те же, что взломали американское правительство через программное обеспечение SolarWind, — атаковали американское федеральное агентство международного развития (USAID), которое работает с международными правозащитными организациями.

Ранее президент США заявлял, что обсудит с российским лидером захват самолета авиакомпании Ryanair белорусскими спецслужбами и арест оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасечива.

Саммиту предшествовали встречи министров иностранных дел России и США, а также советника по нацбезопасности Белого дома с секретарем Совета безопасности России.