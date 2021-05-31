Разведслужбы США пока не комментируют обвинения в шпионаже за лидерами Европы. Датская государственная телерадиокомпания утверждает, что Агентство национальной безопасности США вместе с разведслужбой Дании следило за высокопоставленными должностными лицами, в частности, за канцлером Германии Ангелой Меркель. Это стало результатом расследования. Оно показало, что АНБ использовало датские информационные кабели для шпионажа за чиновниками и политиками и в других странах – в частности, в Франции, Швеции и Норвегии.
2021-05-31T09:03:54+03:00
2021-05-31T09:03:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:03, 31 мая 2021
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