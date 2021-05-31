В России вступили в силу обновленные правила выдачи загранпаспортов. Срок предоставления услуги при подаче документов по месту жительства теперь не должен превышать одного месяца. От уплаты госпошлины освобождаются жители Калининграда, Крыма, а также граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации. МВД напоминает, что в настоящее время можно получить загранпаспорт старого или нового образца либо лично в Многофункциональном центре, либо через портал госуслуг.
2021-05-31T09:03:20+03:00
2021-05-31T09:03:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:03, 31 мая 2021
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