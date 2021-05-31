В России вступили в силу обновленные правила выдачи загранпаспортов. Срок предоставления услуги при подаче документов по месту жительства теперь не должен превышать одного месяца. От уплаты госпошлины освобождаются жители Калининграда, Крыма, а также граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации. МВД напоминает, что в настоящее время можно получить загранпаспорт старого или нового образца либо лично в Многофункциональном центре, либо через портал госуслуг.