В Екатеринбурге в суд поступили материалы уголовного дела в отношении местного жителя, устроившего накануне стрельбу

В Екатеринбурге в суд сегодня поступили материалы уголовного дела в отношении местного жителя, устроившего накануне стрельбу. Раненая девочка остается в реанимации второго пострадавшего из больницы отпустили домой.

Девятилетняя девочка, которая получила пулю в живот, перенесла операцию. Пострадавшая, как сказали в региональном Министерстве здравоохранения, находится в тяжёлом состоянии. Медицинскую помощь оказали и сотруднику Росгвардии, который также получил пулевое ранение.

Произошло это вчера вечером на юге Екатеринбурга. 48-летний мужчина вышел на балкон и стал стрелять по прохожим и стоящим у дома автомобилям. Очевидцы сообщили агентству «Интерфакс», что стрелявший был пьян и несколько дней находился в запое. В итоге квартиру этого человека взяли штурмом, применяя при этом светошумовые гранаты. Во время задержания подозреваемый отстреливался, но все пули попали в бронированный щит одного из членов штурмовой группы.

Екатеринбургское сетевое издание e1.ru пишет, что задержанного зовут Сергей Болков, и что он работает в Частном охранном предприятии. По данным интернет-портала, стрелял подозреваемый из пистолета «Сайга», причем лицензия на него истекла 11-ого мая.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям: «покушение на жизнь несовершеннолетнего» и «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».