В Гонконге хотят ускорить вакцинацию от коронавируса с помощью лотереи. Как передает ТАСС, ссылаясь на местную прессу, главным призом будет новая квартира стоимостью почти полтора миллиона долларов. 20 других победителей получат банковские карты на 13 тысяч долларов. Спонсором лотереи стала одна из местных компаний. В свою очередь, администрация аэропорта Гонконга инициировала розыгрыш 60-ти тысяч авиабилетов для тех, кто получит две дозы вакцины до конца сентября.