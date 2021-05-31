Минздрав Чехии представил план смягчения карантинных мер. С сегодняшнего дня в Чехии начинают работать рестораны, бары и развлекательные центры.

Как заявил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех, список послаблений вступил в силу после решения высшего административного суда. Таким образом, с сегодняшнего дня будут открыты рестораны и бары. «Необходимо соблюдать расстояние 1,5 метра между столиками, за каждым должно быть максимум четыре человека», — сказал Войтех. Он уточнил, что посетители должны подтвердить, что они вакцинированы или прошли тестирование. Также откроются искусственные бассейны, сауны и спа. «Пропускная способность будет составлять: 1 человек на 15 квадратных метров», — пояснил минздрав. Также откроются игровые комнаты и дискотеки. Но ни танцев, ни живой музыки не разрешат. Магазины будут открыты уже в 5:00. Спортивные матчи и культурные мероприятия можно проводиться и в закрытых помещениях, но должна быть соблюдена дистанция. Гостиницы и пансионаты будут открыты без ограничения вместимости. Посещение выше указанных заведений разрешено только при наличии отрицательного теста на коронавирус.

По мнению Адама Войтеха процесс смягчения каратинных мер должен был бы проходить медленнее, он лично поддержал вариант открытия ресторанов с 14 июня, как было объявлено правительством ранее.