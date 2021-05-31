Россия продолжает готовиться к возможному отключению от международной межбанковской системы SWIFT

Россия продолжает готовиться к возможному отключению от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, — заявил в интервью агентству РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИДа России Дмитрий Биричевский. По его словам, создается свой аналог системы. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от SWIFT в качестве одной из санкций. К этой системе в настоящее время подключены более 11-ти тысяч крупнейших организаций почти по всех странах мира.
2021-05-31T08:32:01+03:00
2021-05-31T08:32:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:32, 31 мая 2021
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