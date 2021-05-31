«Почта России» станет холдингом, в составе которого будет более десяти компаний. Это необходимо для повышения эффективности управления, — заявил в интервью газете РБК гендиректор компании Максим Акимов. Он отметил, что «Почте России», оставляя контроль со стороны государства, важно иметь у себя и частный капитал.
2021-05-31T08:31:26+03:00
2021-05-31T08:31:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:31, 31 мая 2021
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