«Почта России» станет холдингом, в составе которого будет более десяти компаний. Это необходимо для повышения эффективности управления, — заявил в интервью газете РБК гендиректор компании Максим Акимов. Он отметил, что «Почте России», оставляя контроль со стороны государства, важно иметь у себя и частный капитал.