Следователи пришли с обыском в дом бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка. С каким расследованием связаны следственные действия, официально пока не уточняется. Источники Интерфакса утверждают, что это связано с делом о махинациях на кладбищах, по которому Гуменюк проходит как свидетель.
Олег Гуменюк подал заявление об отставке по собственному желанию. Несколько дней назад депутаты думы Владивостока досрочно прекратили полномочия главы города.
Следователи пришли с обыском в дом бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка
Следователи пришли с обыском в дом бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка. С каким расследованием связаны следственные действия, официально пока не уточняется. Источники Интерфакса утверждают, что это связано с делом о махинациях на кладбищах, по которому Гуменюк проходит как свидетель.