Следователи пришли с обыском в дом бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка. С каким расследованием связаны следственные действия, официально пока не уточняется. Источники Интерфакса утверждают, что это связано с делом о махинациях на кладбищах, по которому Гуменюк проходит как свидетель.

Олег Гуменюк подал заявление об отставке по собственному желанию. Несколько дней назад депутаты думы Владивостока досрочно прекратили полномочия главы города.