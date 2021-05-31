Z Архив новостей новости
5 0 6 0
08:31, 31 мая 2021

Следователи пришли с обыском в дом бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка

Следователи пришли с обыском в дом бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка. С каким расследованием связаны следственные действия, официально пока не уточняется. Источники Интерфакса утверждают, что это связано с делом о махинациях на кладбищах, по которому Гуменюк проходит как свидетель.
Олег Гуменюк подал заявление об отставке по собственному желанию. Несколько дней назад депутаты думы Владивостока досрочно прекратили полномочия главы города.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«Шокирующий» случай Либо должно шокировать всё: от принудительных посадок в Австрии самолёта Президента Боливии по запросу США и на Украине после 11 минут взлёта белорусского борта с активистом Антимайдана…

5 293 6 49455 24.05
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

Небо. Самолёт. Диктатор Цепочка зверств обычно оказывается очень длинной и в конце концов обращается против тех, кто ее развязывает, или против их потомков — а заодно, правда, и против обычных, ни в чем неповинных людей…

5 140 6 45430 24.05
Блоги

Сергей Лавров: Выступаем за то, чтобы оценить эту ситуацию не сгоряча С белорусским гражданином в Минске также осталась, как мы можем понять, его знакомая, гражданка России. Мы уже связались с ее отцом…

5 130 6 45737 24.05
Блоги

Кусок эфира

Матвей Ганапольский: Перед нами акт терроризма Тут даже эмоции нельзя тратить – просто незачем, все абсолютно понятно: этот человек может сделать что угодно, если на это жестким образом не прореагируют…

5 50 6 28455 24.05
Блоги

Виктор Шендерович писатель

«Раньше сядем – раньше выйдем» Нет, мне не кажется, что мы живем в предвоенное время. Но в том, что впереди тяжелая историческая расплата за мерзость содеянного, почти не сомневаюсь…

5 226 6 90921 24.05
Блоги

Лев Пономарев правозащитник

Идти дорогой Сахарова Мы должны бросить этой власти открытый вызов, как это сделал в свое время Андрей Сахаров. Пришло время начать формирование Гражданского Конгресса – открытого сетевого объединения сторонников демократии…

5 57 6 8430 25.05
Блоги

+ Мать Романа Протасевича просит мировое сообщество обратить внимание на происходящее с ее сыном Мать Романа Протасевича просит мировое сообщество обратить внимание на происходящее с ее сыном «Они его убьют!»...

5 156 6 27119 28.05
8читать ;смотреть
Голосование
Кто лучше?
5 94 6 16270 25.05
Блоги

В России стартовал конкурс худших школьных туалетов Конкурс организовала компания-производитель чистящих средств для туалета…

5 175 6 31633 28.05
Блоги

+ Александр Лукашенко: Я действовал законно, защищая людей Александр Лукашенко: Я действовал законно, защищая людей «Принуждение лайнера к посадке истребителем МиГ-29 — абсолютная ложь!»..

5 187 6 35495 26.05
8читать ;смотреть
Блоги

Департамент по авиации Республики Беларусь: Об инциденте с аварийной посадкой самолета RyanAir В качестве доказательства, что на решение экипажа рейса RF4978 не оказывалось давление, угрозы и принуждения, представляем записи переговоров диспетчер-пилот…

5 129 6 27084 25.05
Блоги

Мосгорсуд вынес приговор полицейским, которые подбросили наркотики журналисту Голунову Ключевой фигурант, подполковник Игорь Ляховец получил 12 лет…

5 109 6 23045 28.05
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Я бы сравнил таких «мастеров пера» с антипрививочными невеждами Внесу ясность в смысл моих заявлений, потому что кое-кто из журналистов решил по-своему интерпретировать антиковидные меры, принимаемые в Чеченской Республике…

5 41 6 9625 28.05
Блоги

Денис Драгунский писатель

Еще одна глупая ложь про СССР Не надо к мифу о советском пломбире добавлять миф о том, что советское общество было «этнически безразличным»...

5 524 6 124555 27.05
Блоги

Сергей Марков политолог

Это ожидания, а не ультиматум Россия не будет злоупотреблять сложным положением Белоруссии и что-то требовать от Лукашенко. Это не стиль великой и благородной России…

5 71 6 17247 28.05
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Кроме россиянки Сапеги в Минске никто из российских граждан не выходил Журналисты, изнемогая от маразма происходящего и держась из последних сил, спрашивают: «Петров и Боширов — это ясно. А остальные двое кто?»...

5 74 6 18448 25.05

Популярное за неделю

Новости

фото: Андрей Стекачев / Inc. Основательница сети кафе «Андерсон» отказалась выступать на ПМЭФ из-за билета за почти миллион рублей Омбудсмен малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова написала в Facebook, что ее попросили оплатить регистрационный взнос…

5 5 6 4673
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Лукашенко от операции изолировали. Ему купили телескоп, заперли на каком-то чердаке и велели следить, не появятся ли самолеты НАТО. И никуда не звонить, ничем не мешать…

5 50 6 107576 26.05
#слушать 52:27 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Кто лучше?
5 94 6 16248 25.05
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

«В Крым пока летать не будем» Учитесь, безголовые российские «патриоты». Смотрите, какие мотивы у ваших «союзничков» из Беларуси. Чистое потребительство. Пока вы, чудаки, рубаху рвали за идею, в Минске в кармане мусолят деньги…

5 251 6 141829 30.05
Блоги

Юлия Латынина журналист

+ О захвате Романа Протасевича О захвате Романа Протасевича Государственный терроризм и его последствия…

5 83 6 81175 25.05
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9133003
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4920053

Сегодня в эфире