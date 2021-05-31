Основной период проведения Единого государственного экзамена начнется сегодня.

В первый день пройдут экзамены по географии, литературе и химии. ЕГЭ по русскому языку будет проходить два дня — 3 и 4 июня. Далее в соответствии с графиком проведут экзамен по математике, истории, физике, обществознанию и биологии. В несколько этапов организован ЕГЭ по иностранным языкам: устная часть запланирована на 21 и 22 июня, письменная часть — на 18 июня. Экзамен по информатике также будет проходить два дня. Для выпускников, которые по каким-либо причинам не смогут сдать ЕГЭ вовремя, предусмотрены резервные дни. В этом году из-за коронавируса правительство решило упростить проведение итоговой аттестации для школьников. В частности, выпускники 11-х классов, которые не планируют поступать в вузы, смогут сдать вместо ЕГЭ государственный выпускной экзамен по русскому языку и математике.

Завершится процесс проведения ЕГЭ 17 июля.