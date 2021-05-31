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08:01, 31 мая 2021

Обыск проходит дома у бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка

Обыск проходит дома у бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка. Он подал в отставку две недели назад.

Информацию об обысках официально подтвердили в управлении Следственного Комитета по Приморскому краю. Тем не менее, из-за чего они начались, в ведомстве не уточнили.
В свою очередь ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что речь идёт об уголовном деле о получении взятки в отношении неназванного сотрудника муниципального бюджетного учреждения Владивостока. По версии следствия, два человека заплатили чиновнику более четырёх миллионов рублей за незаконные разрешения на захоронение урн с прахом и другие работы на территории кладбища «Морское». Собеседник агентства уточнил, что Олег Гуменюк проходит по этому делу свидетелем.
Также по предварительной информации источников владивостокского интернет-портала vl.ru, обыски у бывшего мэра «могут быть связаны с подозрениями в превышении должностных полномочий и нецелевом расходовании бюджетных средств».

Олег Гуменюк возглавлял администрацию Владивостока с декабря 2018-ого года. В мае его уволили после критики со стороны губернатора края и полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе. По их словам, несмотря на выделение значительных денежных средств, качественных изменений в городе не происходило.


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