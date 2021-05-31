Суд в Киеве рассмотрит жалобу на указ президента Зеленского о применении санкций в отношении телеканала «112 Украина»

Телеканал «112 Украина» формально принадлежит бизнесмену Тарасу Козаку, однако реальным владельцем считают лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Канал называют пророссийским.

Впервые о санкциях против него власти Украины заговорили еще два года назад. Но из эфира он пропал в феврале 2021 года, когда президент страны Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совбеза.

Киев считает, что канал стал одним из инструментов войны против Украины и его блокировка необходима в целях защиты национальной безопасности. Так например, телеканала обвиняли в формировании положительного образа президента России Владимира Путина.

Руководство «112 Украина» считает санкции «политической расправой над неугодными СМИ» и намерено добиваться возвращения в эфир. Украинский Союз журналистов также заявил об ущемлении свободы слова и лишении жителей страны права на информацию.

Против самого Виктора Медведчука на Украине также заведено уголовное дело в том числе по статье о госизмене. Сам он считает это политическим преследованием.