Аргентину лишили права провести Кубок Америки по футболу

Южноамериканская конфедерация футбола сообщила, что рассматривает предложения других стран, заинтересованных в том, чтобы принять континентальный турнир.

Кубок Америки должен был пройти в Аргентине и Колумбии еще в прошлом году, но был перенесен из-за пандемии.

На позапрошлой неделе из этого списка на фоне политических беспорядков и неблагоприятной эпидемиологической ситуации вычеркнули Колумбию, а теперь за ней последовала и Аргентина.

Старт Кубка был запланирован на 13 июня, однако еще накануне местный Минздрав затруднялся дать добро на проведение мероприятия.