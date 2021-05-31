Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит сегодня на открытии конференции по отношениям ЕС и Москвы

Встреча организована российским советом по международным делам совместно с посольством Португалии и представительством ЕС в Москве. Глава внешнеполитического ведомства намерен обсудить с партнерами перспективы взаимоотношений Москвы с Европейским союзом, рассказала официальный представитель российского ведомства.

Между тем, ранее Сергей Лавров говорил, что ЕС сейчас только усиливает линию сдерживания России. В частности, уверен министр, Евросоюз вмешивается во внутренние дела страны, кроме того, в отношении Москвы постоянно расширяются санкции.

О необходимости дополнительных ограничений, которые должны коснуться в первую очередь чиновников, накануне заявил и глава Европарламента. Одна из основных проблем во взаимоотношении стран на сегодня остается ситуация с политиком Алексеем Навальным.

В рамках конференции министра иностранных дел России Сергей Лавров также намерен провести переговоры с главой внешнеполитического ведомства Португалии и послом ЕС в Москве.