Z Архив новостей новости
5 1 6 23
06:06, 31 мая 2021

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит сегодня на открытии конференции по отношениям ЕС и Москвы

Встреча организована российским советом по международным делам совместно с посольством Португалии и представительством ЕС в Москве. Глава внешнеполитического ведомства намерен обсудить с партнерами перспективы взаимоотношений Москвы с Европейским союзом, рассказала официальный представитель российского ведомства.

Между тем, ранее Сергей Лавров говорил, что ЕС сейчас только усиливает линию сдерживания России. В частности, уверен министр, Евросоюз вмешивается во внутренние дела страны, кроме того, в отношении Москвы постоянно расширяются санкции.

О необходимости дополнительных ограничений, которые должны коснуться в первую очередь чиновников, накануне заявил и глава Европарламента. Одна из основных проблем во взаимоотношении стран на сегодня остается ситуация с политиком Алексеем Навальным.

В рамках конференции министра иностранных дел России Сергей Лавров также намерен провести переговоры с главой внешнеполитического ведомства Португалии и послом ЕС в Москве.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«Шокирующий» случай Либо должно шокировать всё: от принудительных посадок в Австрии самолёта Президента Боливии по запросу США и на Украине после 11 минут взлёта белорусского борта с активистом Антимайдана…

5 293 6 49165 24.05
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

Небо. Самолёт. Диктатор Цепочка зверств обычно оказывается очень длинной и в конце концов обращается против тех, кто ее развязывает, или против их потомков — а заодно, правда, и против обычных, ни в чем неповинных людей…

5 140 6 45237 24.05
Блоги

Сергей Марков политолог

Научитесь говорить честно Все, кто обвиняют сейчас Александра Лукашенко в государственном терроризме из-за посаженного самолета и ареста сейчас, оглушительно молчали тогда. Тогда им казалось, что все нормально…

5 136 6 43557 24.05
Блоги

Сергей Пархоменко журналист

Так работает классическая технология вранья Предположение и факт — это одно и то же. Намерение и исполнение — одинаково преступны. Мысль и действие — равно вредоносны…

5 89 6 49348 24.05
Блоги

Сергей Лавров: Выступаем за то, чтобы оценить эту ситуацию не сгоряча С белорусским гражданином в Минске также осталась, как мы можем понять, его знакомая, гражданка России. Мы уже связались с ее отцом…

5 130 6 45683 24.05
Блоги

Кусок эфира

Матвей Ганапольский: Перед нами акт терроризма Тут даже эмоции нельзя тратить – просто незачем, все абсолютно понятно: этот человек может сделать что угодно, если на это жестким образом не прореагируют…

5 50 6 28442 24.05
Блоги

Виктор Шендерович писатель

«Раньше сядем – раньше выйдем» Нет, мне не кажется, что мы живем в предвоенное время. Но в том, что впереди тяжелая историческая расплата за мерзость содеянного, почти не сомневаюсь…

5 224 6 90886 24.05
Блоги

Лев Пономарев правозащитник

Идти дорогой Сахарова Мы должны бросить этой власти открытый вызов, как это сделал в свое время Андрей Сахаров. Пришло время начать формирование Гражданского Конгресса – открытого сетевого объединения сторонников демократии…

5 57 6 8421 25.05
Блоги

+ Мать Романа Протасевича просит мировое сообщество обратить внимание на происходящее с ее сыном Мать Романа Протасевича просит мировое сообщество обратить внимание на происходящее с ее сыном «Они его убьют!»...

5 156 6 27107 28.05
8читать ;смотреть
Голосование
Кто лучше?
5 94 6 16209 25.05
Блоги

Геннадий Гудков политик

Террорист из Минска По сути, это акт международного терроризма, совершенного властями Беларуси при личном участии Лукашенко…

5 63 6 46770 24.05
Блоги

В России стартовал конкурс худших школьных туалетов Конкурс организовала компания-производитель чистящих средств для туалета…

5 175 6 31600 28.05
Блоги

+ Александр Лукашенко: Я действовал законно, защищая людей Александр Лукашенко: Я действовал законно, защищая людей «Принуждение лайнера к посадке истребителем МиГ-29 — абсолютная ложь!»..

5 187 6 35487 26.05
8читать ;смотреть
Блоги

Департамент по авиации Республики Беларусь: Об инциденте с аварийной посадкой самолета RyanAir В качестве доказательства, что на решение экипажа рейса RF4978 не оказывалось давление, угрозы и принуждения, представляем записи переговоров диспетчер-пилот…

5 129 6 27080 25.05
Блоги

Мосгорсуд вынес приговор полицейским, которые подбросили наркотики журналисту Голунову Ключевой фигурант, подполковник Игорь Ляховец получил 12 лет…

5 109 6 23016 28.05
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Я бы сравнил таких «мастеров пера» с антипрививочными невеждами Внесу ясность в смысл моих заявлений, потому что кое-кто из журналистов решил по-своему интерпретировать антиковидные меры, принимаемые в Чеченской Республике…

5 41 6 9610 28.05

Популярное за неделю

Новости

Основательница сети кафе «Андерсон» отказалась выступать на ПМЭФ из-за билета за почти миллион рублей Омбудсмен малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова написала в фейсубке, что ее попросили оплатить регистрационный взнос

5 2 6 1634
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Лукашенко от операции изолировали. Ему купили телескоп, заперли на каком-то чердаке и велели следить, не появятся ли самолеты НАТО. И никуда не звонить, ничем не мешать…

5 50 6 107299 26.05
#слушать 52:27 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Кто лучше?
5 94 6 16189 25.05
Блоги

Константин Кноп: О «дипломной работе» Софьи Сапеги В сухом остатке: Софья специально наплела на допросах массу ложных сведений, которые не могли самостоятельно проверить следователи — чтобы мы все понимали цену всему остальному, что будет написано в ее якобы признательных показаниях…

5 243 6 139247 27.05
Блоги

Юлия Латынина журналист

+ О захвате Романа Протасевича О захвате Романа Протасевича Государственный терроризм и его последствия…

5 83 6 81101 25.05
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9132882
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4920009

Сегодня в эфире